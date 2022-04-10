"Кадыровец" снимал видео в Мариуполе на фоне отчаянных криков женщины

Российские оккупанты "отличаются" ужасными зверствами в обращении с гражданским населением. Любые моральные ценности для вражеских солдат непонятны и чужды.

Российские оккупанты продолжают попытки захватить Мариуполь. Как и повсюду в Украине, изверги жестоко обращаются с мирными украинцами.

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Видео под крики женщины

Один из "кадыровцев" решил снять видео о том, как по их позициям в Мариуполе ударили свои войска. Оккупантам безразлично, по ком лупить и кто пострадает.

На видео слышны отчаянные женские крики. "Наташа, Наташенька", – кричит женщина, после чего раздается выстрел.

Орки терроризируют, истязают, насилуют и убивают мирных украинцев. Украина знает каждого палача, и рано или поздно каждый оккупант, совершивший преступление против Украины и украинцев, понесет наказание.

Видео "кадыровца" из Мариуполя:

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