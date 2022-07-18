О вероятных изнасилованиях солдат российской армии, совершаемых кадыровскими подчиненными, написал в фейсбуке блогер Алексей Казачук. Он сослался на пост одного из боевиков Донбасса, в котором описана печальная судьба недавно прибывшего на Луганщину молодого старшего лейтенанта.

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Информация о том, что кадыровским наемникам официально разрешили "отдыхать" с российскими военными, стремительно распространилась по сети, а в чатах, где общаются оккупанты, появилось много подтверждений случаев изнасилования кадыровцами своих же товарищей по оружию.

Насилуют только россиян и не трогают офицеров

Судя по публикации пользователя с ником "Дон Сепарский", старшего лейтенанта оккупационной армии убили сами же кадыровцы. Тело погибшего нашли со спущенными брюками и помятым документом в руке.

В бумаге за подписью командира отряда "Ахмат-Грозный" анзора бисаева указано, что боевикам кадырова разрешено воспользоваться определенным количеством молодых военных россии для удовлетворения личных физических нужд. Но при этом наемникам запретили насиловать офицеров в звании капитан и выше.

Такое разрешение кадыровские воины получили якобы "за героизм во время захвата Лисичанска".



Разрешение на изнасилование / Фото со страницы Алексея Казарчука в фейсбуке

После массового изнасилования и убийства старшего лейтенанта его командование якобы записало как погибшего во время боя. При этом самим военнослужащим приказали молчать о том, что случилось на самом деле.

Что говорят в СБУ

Редакция 24 канала обратилась за комментарием по изнасилованиям российских солдат кадыровцами к пресс-службе СБУ. В спецслужбе эту информацию не опровергли и не подтвердили, но пообещали проверить и уточнить.

Впрочем, судя по многочисленным показаниям и перехватам, поведение российского оккупационного контингента на территории Украины можно охарактеризовать исключительно как крайне безнравственные. Захватчики ели собак, насиловали женщин и детей. При этом кадыровские наемники отличаются от россиян невероятной жестокостью и отсутствием каких-либо моральных норм.

Поэтому вполне вероятно, что факты изнасилования российских солдат правдивы, а подобными действиями и подбрасыванием распоряжения с разрешениями на "отдых" боевики кадырова пытаются еще больше запугать россиян.