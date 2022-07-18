Про ймовірні зґвалтування солдатів російської армії, які вчиняють кадировські підлеглі, написав у фейсбуці блогер Олексій Казачук. Він послався на пост одного з бойовиків Донбасу, в якому описана сумна доля молодого старшого лейтенанта, що нещодавно прибув на Луганщину.

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Інформація про те, що кадировським найманцям офіційно дозволили "відпочивати" з російськими військовими, стрімко поширилася мережею, а у чатах, де спілкуються окупанти, з'явилося багато підтверджень випадків зґвалтування кадировцями своїх же товарищів по зброї.

Ґвалтують лише росіян та не чіпають офіцерів

Судячи з публікації користувача з ніком "Дон Сєпарський", старшого лейтенанта окупаційної армії вбили самій ж кадировці. Тіло загиблого знайшли зі спущеними штанами та пом'ятим документом в руці.

У папері за підписом командира загону "Ахмат-Грозний" анзора бісаєва вказано, що бойовикам кадирова дозволено скористатися певною кількістю молодих військових росії для задоволення особистих фізичних потреб. Але при цьому найманцям заборонили ґвалтувати офіцерів званням капітан та вище.

Такий дозвіл кадировські вояки отримали буцімто "за героїзм під час захоплення Лисичанська".



Дозвіл на зґвалтування / Фото зі сторінки Олексія Казарчука у фейсбуці

Після масового зґвалтування та вбивства старшого лейтенанта його ж командування нібито записало як загиблого під час бою. При цьому самим військовослужбовцям наказали мовчати про те, що сталося насправді.

Що кажуть у СБУ

Редакція 24 каналу звернулася за коментарем щодо зґвалтувань російських солдатів кадировцями до прессслужби СБУ. У спецслужбі цю інформацію не спростували та не підтвердили, але пообіцяли перевірити та уточнити.

Втім, судячи з численних свідчень та перехоплень, поведінку російського окупаційного контингента на території України можна охарактеризувати виключно як вкрай аморальні. Загарбники їли собак, ґвалтували жінок та дітей. При цьому кадировські найманці відрізняються від росіян неймовірною жорстокістю та відсутністю будь-яких моральних норм.

Тому цілком ймовірно, що факти зґвалтування російських солдатів є правдивими, а подібними діями та підкиданням розпорядження з дозволами на "відпочино" бойовики кадирова намагаються ще більше залякати росіян.