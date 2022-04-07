В Каховке оккупанты похитили депутата облсовета Валерия Салтыкова
7 апреля 2022 , 14:19Читати новину українською
Источник:Сергей Хлань
В Херсонской области в оккупированной Каховке россияне похитили одного из депутатов областного совета. Нардеп Херсонского облсовета Сергей Хлань сообщил, что члена партии "Европейская солидарность" Валерия Салтыкова оккупанты похитили.
Мужчину похитили российские боевики 7 апреля в Каховке. Салтыков представлял в Херсонском облсовете партию "Европейская солидарность".
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Также Салтыков был главой Каховской районной администрации. Сейчас не известно, где его держат в заложниках.
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