В Каховке оккупанты похитили депутата облсовета Валерия Салтыкова

14:19

В Херсонской области в оккупированной Каховке россияне похитили одного из депутатов областного совета. Нардеп Херсонского облсовета Сергей Хлань сообщил, что члена партии "Европейская солидарность" Валерия Салтыкова оккупанты похитили.