В Каховке оккупанты похитили депутата облсовета Валерия Салтыкова

7 апреля 2022 , 14:19
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Сергей Хлань

В Херсонской области в оккупированной Каховке россияне похитили одного из депутатов областного совета. Нардеп Херсонского облсовета Сергей Хлань сообщил, что члена партии "Европейская солидарность" Валерия Салтыкова оккупанты похитили.

Мужчину похитили российские боевики 7 апреля в Каховке. Салтыков представлял в Херсонском облсовете партию "Европейская солидарность".

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Также Салтыков был главой Каховской районной администрации. Сейчас не известно, где его держат в заложниках.

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Автор: Ярослава Прадід