В Каховке оккупанты похитили директора школы Виктора Пендальчука

30 апреля 2022 , 22:46
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Источник:

Каховская городская территориальная община

Российские оккупанты в Каховке похитили директора одной из школ Виктора Пендальчука. Захватчики забрали его из собственного дома.

Директор школы, 45-летний Виктор Пендальчук был похищен 30 апреля. В комментариях местные жители отмечают – педагог отказался сотрудничать с оккупантами.

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Где находится педагог – неизвестно

В Каховской общине заявили, что место нахождения Виктора Пендальчука сейчас неизвестно.

Сегодня, 30 апреля, из своего дома военными России был похищен каховчанин учитель, директор школы Пендальчук Виктор Михаилович. В настоящее время местонахождение Виктора Пендальчука неизвестно,
– сообщили в общине.

Оккупация Каховки: главное

  • Каховка, как и большинство населённых пунктов Херсонской области, к сожалению, временно находится под российской оккупацией.
  • Местные жители еженедельно выходили на митинги против захватчиков, однако один из них был разогнан силой.
  • Мэр Каховки Владимир Коваленко из-за оккупации уехал из города.
  • С 1 мая в Каховском районе оккупанты хотят ввести в обращение рубли.
  • Оккупанты часто похищают местных жителей. Кроме того, захватчики ищут ветеранов АТО и ООС. Больше о жизни в оккупированной Каховке читайте здесь.

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Автор: Іван Магуряк