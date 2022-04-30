В Каховке оккупанты похитили директора школы Виктора Пендальчука

Российские оккупанты в Каховке похитили директора одной из школ Виктора Пендальчука. Захватчики забрали его из собственного дома.

Директор школы, 45-летний Виктор Пендальчук был похищен 30 апреля. В комментариях местные жители отмечают – педагог отказался сотрудничать с оккупантами.

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Где находится педагог – неизвестно

В Каховской общине заявили, что место нахождения Виктора Пендальчука сейчас неизвестно.