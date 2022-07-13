Предатели сами там оказались, – Хлань о погибших коллаборантах-полицейских в Новой Каховке

Удар ВСУ по складу врага в Новой Каховке наделал много шума. Оккупанты даже начали врать о том, что пострадали гражданские.

Наши герои очень активно уничтожают вражеские склады с боеприпасами и командные пункты россиян. Оккупанты вскоре ощутят нехватку не только снарядов, но и будут иметь проблемы и с командными решениями.

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Насколько серьезным был удар по cкладу в Новой Каховке и погибшие предатели

Как сообщил народный депутат Сергей Хлань, уничтожение склада в Новой Каховке стало для россиян очень болезненным. Это был не обычный склад, а целый логистический центр с огромным количеством боеприпасов.

"Детонация длилась с ночи до самого утра. Космические фото показывают, что там осталась только воронка. Это был очень большой логистический склад, там было более 100 тысяч тонн снарядов для РСЗО и техника россиян. Также там был личный состав врага", – сказал он.

Враг начал истерически кричать о пострадавших среди гражданских и гибели "полицейских", но эта информация не имеет ничего общего с реальностью.

Среди гражданских потерь нет. "Полицейские", о которых кричат пропагандисты, это местные коллаборанты, находившиеся в отделении неподалеку. Не добрались партизаны – они сами оказались в "нужном месте в нужное время",

– добавил депутат.

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