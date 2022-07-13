Наші герої дуже активно нищать ворожі склади з боєприпасами та командні пункти росіянам. Окупанти незабаром відчують брак не лише снарядів, а й матимуть проблеми й з командними рішеннями.

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Наскільки серйозним був удар по складу в Новій Каховці та загиблі зрадники

Як повідомив народний депутат Сергій Хлань, знищення складу у Новій Каховці стало для росіян дуже болючим. Це був не звичайний склад, а цілий логістичний центр з дуже великою кількістю боєприпасів.

"Детонація тривала з ночі до самого ранку. Космічні фото показують, що там залишилася лише воронка. Це був дуже великий логістичний склад, там було понад 100 тисяч тонн снарядів для РСЗВ та техніка росіян. Також там був особовий склад ворога", – сказав він.

Ворог почав істерично кричати про постраждалих серед цивільних та загибель "поліцейських", але ця інформація не має нічого спільного із реальністю.

Серед цивільних втрат немає. "Поліцейські", про яких кричать пропагандисти, це місцеві колаборанти, які були у відділку неподалік. Не добралися партизани – вони самі опинилися в "потрібному місці у потрібний час",

– додав депутат.

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