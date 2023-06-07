Об этом 24 Каналу рассказал Сергей Кузан – глава Украинского центра безопасности и сотрудничества. Однако результат этой катастрофы существенно не изменит планы ВСУ. Но он также свидетельствует о стратегии России относительно оккупированных территорий Херсонской и Запорожской областей.

К теме Россияне взорвали Каховскую ГЭС: чем это может угрожать ЗАЭС и наступлению ВСУ

Действия имели скоординированный характер

Россияне хорошо подготовились в медийном плане к подрыву Каховской ГЭС. И сразу выступили с четкой позицией для западных медиа, что это, мол, это не мы взорвали, что пострадали и российские военные, а также затоплен Левый берег Херсонщины, оккупированный российскими захватчиками.

Все это произошло одновременно и носило скоординированный характер. И они в известной степени достигли желаемого результата, потому что западные медиа на сегодняшний день не имеют однозначного ответа. Они продолжают ждать выводы западных экспертов прежде чем сделать собственные,

– заметил Кузан.

Однако, какого еще ответа можно ожидать, ведь многие факторы этой катастрофы дают однозначный ответ на вопрос, кто взорвал Каховскую ГЭС.

Нарушили ли планы ВСУ?

В частности, перехвачены разговоры российских командиров, приказывающих убираться с первой линии обороны на Левобережье Херсонщины и перейти на вторую. И это свидетельствует о том, что оккупанты знали о возможном подрыве ГЭС.

Кроме того, как отметил он, россияне увидели, что небольшие отряды российских добровольцев на тяжелой бронированной технике могут спокойно проходить мимо выстроенных дорогостоящих линий обороны, пирамидок "зубы дракона" и других укреплений. Они могут войти не только на оккупированные, но и на российские территории.

Это означает, что первая линия обороны на Левом берегу Днепра плохо выстроена. Поэтому легче ее затопить и попытаться этим остановить продвижение украинских войск, чем держать свои позиции. К тому же на этом направлении была наименьшая концентрация российских сил,

– подчеркнул глава Украинского центра безопасности и сотрудничества.

Однако подрыв оккупантами Каховской ГЭС не сорвал планы украинских сил по контрнаступлению на этом направлении. Ведь есть заявления украинских военных руководителей о том, что наступление продолжится.

Сергей Кузан привел аргументы о причастности россиян к подрыву Каховской ГЭС: смотрите видео

Тактика "выжженной земли"

Однако россияне должны делать хоть что-то, чтобы отчитаться кремлевскому начальству, что они как-то противодействуют украинским силам. И они в своих отчетах спишут очень много украинской техники и еще многого не существующего и отчитаются об "успешной" операции по подрыву дамбы.

"При этом уже становится очевидной стратегия россиян по оккупированным территориям Херсонской и Запорожской областей. Ведь они применяют там тактику "выжженной земли". Теперь становится очевидным, что подорвав ГЭС и создав экологическую катастрофу, они не намерены содержать и обеспечивать эти территории", - уверен. Сергей Кузан.

Подрыв Каховской ГЭС: коротко