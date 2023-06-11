Последствия подрыва Каховской ГЭС поражают: вблизи Одессы заметили опреснение моря

Из-за подрыва Каховской ГЭС появилось немало проблем и для других регионов. Так, сегодня возле Одессы наблюдается опреснение моря.

Специалистам пришлось отобрать пробы морской воды в трех местах Одессы. Их проверили на наличие взвешенных веществ, железа и уровень солености.

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Возле Одессы наблюдается опреснение моря

В экологической инспекции Юго-Западного округа рассказали, что 10 июня были отобраны пробы морской воды в трех местах Одессы:

в Новой Дофиновке (причал 243),

на пляже Ланжерон,

на 16-й станции Большого фонтана.

По результатам лабораторных исследований было обнаружено превышение.

Новая Дофиновка (243 причал): взвешенные вещества – превышение в 1,6 раза; железо общее – в 9 раз; соленость – ниже нормы в 2,7 раза.

Ланжерон: железо общее – превышение в 5,2 раза; соленость – ниже нормы в 2,9 раза.

16 станция Большого фонтана: взвешенные вещества – превышение в 1,1 раза; железо общее – в 3,4 раза; соленость – ниже нормы в 2,9 раза.

Возле Одессы зафиксировали опреснение моря / фото Государственная экологическая инспекция Юго-Западного округа

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Чтобы не допустить распространения инфекционных заболеваний и их попадания в водоемы, на территории Херсонской громады теперь действует запрет купания, водопоя животных, забора воды, отлова рыбы в акватории Днепра и акватории других водоемов, местах затопления (подтопления) населенных пунктов.