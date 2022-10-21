Военная цель или террор: зачем россияне заминировали Каховскую ГЭС

Никакой военной цели в минировании Каховской ГЭС нет – не будет Днепр стоять 5 дней с аномально высоким уровнем воды. Разлив Днепра – это одномоментное действие, возможно разве что ударная водяная волна.

Об этом 24 каналу рассказал военный эксперт Петр Черник. Он также отметил, что предположим, что россияне все-таки взорвали Каховскую ГЭС – правый берег выше левого, а наши войска на правом берегу.

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Как только спадет волна, то, по словам Петра Черника, нам опять ничего не будет мешать наносить артиллерийские удары по вражеским позициям.

Такие угрозы россиян – классический акт терроризма. Оккупанты хорошо понимают, что Херсонщину они потеряют, поэтому они панически ищут выход из этой ситуации,

– отмечает специалист.

По словам эксперта, россияне не придумали ничего лучше, чем использовать оружие массового поражения. "Поэтому еще раз подчеркну – в подрыве ГЭС нет никаких военных целей, а исключительно терроризм", – резюмирует он.

Какие последствия будет иметь подрыв дамбы Каховской ГЭС

Последствия подрыва дамбы могут быть катастрофическими. Речь идет о подтоплении окрестных сел и даже Херсона ниже по Днепру, проблемах с охлаждением Запорожской АЭС и водоснабжением юга Украины.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сравнил это с оружием массового поражения. Якобы последствия будут все равно серьезными.

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В случае аварии на Каховской ГЭС все города и села, которые лежат ниже плотины, будут или подтоплены, или затоплены полностью.

Президент Владимир Зеленский заявлял, что в зоне быстрого затопления окажутся более 80 населенных пунктов, включая Херсон, а сотни тысяч человек могут пострадать.

Он подчеркнул, что подрыв Каховской гидроэлектростанции приведет к катастрофе с огромным количеством человеческих жертв, однако это навредило бы и самим оккупантам – в частности, в Крыму.