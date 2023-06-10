Каховское водохранилище до и после: шокирующие кадры последствий российского теракта

Подрыв Каховской ГЭС стал масштабной техногенной катастрофой со времен восстановления независимости Украины. С каждым днем уровень воды в водохранилище падает, что чревато катастрофическими последствиями.

Каховское водохранилище из-за его масштабов местные часто называли морем. Теперь же от "моря" из-за террористов остался только след.

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Последствия российского теракта

После подрыва дамбы началось обмеление водохранилища и его глубина сейчас составляет немногим более 10 метров. То есть, сейчас невозможен забор воды для бытовых потребителей и на Запорожской АЭС.

Ожидается, что после стабилизации вместо Каховского водохранилища останется только тот уровень воды, который соответствует Днепру – 1 километр ширины и 6-7 метров глубины.

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Каковы последствия подрыва Каховской ГЭС

После того, как россияне 6 июня взорвали Каховскую ГЭС, десятки населённых пунктов Херсонщины затопило. Вода иногда даже сносила дома. Поэтому на правобережье Херсонщины эвакуировали более 3 000 человек, а на левобережье эвакуация почти невозможна – территория оккупирована россиянами. Кроме того, россияне обстреливают Херсон и спасатели и волонтеры попадают под обстрелы, поэтому эвакуируя людей они рискуют собственными жизнями.

Подрыв дамбы повлек за собой катастрофическое падение уровня воды в Днепре, из-за чего в ряде городов, получавших воду из водохранилища, есть проблемы с водоснабжением. Также воду уже не может получать Запорожская АЭС. Сейчас охлаждение энергоблоков осуществляется водой из пруда у станции – этого достаточно, пока энергоблоки работают в "холодном режиме".

Подрыв дамбы приведет к опреснению Черного моря и загрязнению мусором, отходами и горючим из турбин ГЭС – от 150 до 500 тонн.

Кроме того, из-за подтопления возможно распространение инфекций. А также повышенная минная опасность, поскольку вода хаотично разносит боеприпасы.

Восстановление Каховской ГЭС после деоккупации всей Херсонщины обойдется Украине в около 1 миллиарда евро, однако все убытки, нанесенные нашей стране оценить трудно. Строительство, наполнение водохранилища и восстановление Юга после трагедии может занять много лет.