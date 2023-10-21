Из-за нападения ХАМАС на Израиль и военного ответа Государства Израиль в мире распространяются антисемитские настроения. Израиль призывает своих граждан уехать из ряда стран, преимущественно мусульманских.

Смотрите также Израиль нанес удар по Ливану, атака на школу в Газе: что происходит на Ближнем Востоке

О чем говорили на саммите и кто там был

Инициатором встречи был Египет – у этой страны единственная в регионе граница и с Израилем, и с Сектором Газа. После мероприятия египтяне заявили: надеялись на другое завершение встречи, но никакого общего заявления по итогам не последовало.

Мнения присутствовавших на саммите разделились. Представители арабских и мусульманских государств решительно осуждают действия Израиля и призывают его остановиться. Представители западных стран сосредоточились на том, что следует оказывать гуманитарную помощь гражданскому населению. Из самого Израиля никого не было, а от США был только временный поверенный в делах, и он не выступил на встрече публично.

Почему не достигли какого-либо решения

Существует слишком много противоречий, к тому же Израиль готовит наземную операцию в Секторе Газа. На этом фоне "участвовавшие в переговорах дипломаты не были настроены на прорыв", пишут журналисты.

Дипломаты знали, что достичь общественного согласия будет трудно из-за чувствительности призывов к прекращению огня, в частности, включать ли в них упоминание о нападении ХАМАС и праве Израиля на самооборону,

– отмечают в Reuters.

Король Иордании высказался достаточно резко: по его словам, "жизни палестинцев весят меньше, чем жизни израильтян", а в мире царит "глобальное молчание по поводу нападений Израиля, в результате которых погибли тысячи людей в контролируемой ХАМАС Газе и более миллиона остались без крова". Он призвал отнестись к войне на Ближнем Востоке беспристрастно.

Президент Палестины Махмуд Аббас заявил, что палестинцы "не уйдут" из своих земель.

Президент Европейского Совета Шарль Мишель фактически развел руками и признал тупик. Он сказал, что "нужно больше работать вместе", в частности, создать гуманитарный коридор в Сектор Газа.

Великобритания и Германия призвали израильских военных проявить сдержанность, а Италия заявила, что важно избегать эскалации,

– пишет Reuters.

Чего на самом деле боятся страны

Если открыть границы, беженцы из Палестины могут осесть в арабских странах – той же Иордании и Египте. Вероятно, именно поэтому Египет так долго не открывал пропускной пункт "Рафах".

Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси говорит, что против перемещения палестинцев в преимущественно пустынный Синайский регион Египта. Следует создать независимое палестинское государство, которое решит все проблемы, считает он.

Король Иордании Абдалла также против переселения палестинцев: он опасается, что Израиль выгонит палестинцев с Западного берега реки Иордан. Поэтому, по его мнению, принудительное перемещение является "военным преступлением согласно международному праву и красной линией для всех нас".

Смотрите также Единый путь для эвакуации: США заявили об открытии КПП "Рафах" между Газой и Египтом

Мир замер в ожидании