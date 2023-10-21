Через напад ХАМАС на Ізраїль і військову відповідь Держави Ізраїль у світі ширяться антисемітські настрої. Ізраїль закликає своїх громадян виїхати з низки країн, переважно мусульманських.

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Про що говорили на саміті та хто там був

Ініціатором зустрічі був Єгипет – ця країна єдина в регіоні має кордон і з Ізраїлем, і з Сектором Гази. Після заходу єгиптяни заявили: сподівалися на інше завершення зустрічі, але жодної спільної заяви за підсумками не було.

Думки тих, хто був присутній на саміті, розділилися. Представники арабських і мусульманських держав рішуче засуджують дії Ізраїлю та закликають його зупинитися. Представники західних країн зосередилися на тому, що слід надавати гуманітарну допомогу цивільному населенню. Від самого Ізраїлю нікого не було, а від США був тільки тимчасовий повірений у справах, і він не виступив на зустрічі публічно.

Чому не досягли якогось рішення

Існує забагато протиріч, до того ж Ізраїль готує наземну операцію в Секторі Гази. На цьому тлі "дипломати, які брали участь у переговорах, не були налаштовані на прорив", пишуть журналісти.

Дипломати знали, що досягти суспільної згоди буде важко через чутливість закликів до припинення вогню, зокрема, чи включати в них згадку про напад ХАМАС і право Ізраїлю на самооборону,

– зазначають у Reuters.

Король Йорданії висловився досить різко: за його словами, "життя палестинців важать менше, ніж життя ізраїльтян", а у світі панує "глобальне мовчання щодо нападів Ізраїлю, в результаті яких загинули тисячі людей в контрольованій ХАМАС Газі і більше мільйона залишилися без даху над головою". Він закликав поставитися до війни на Близькому Сході неупереджено.

Президент Палестини Махмуд Аббас заявив, що палестинці "не підуть" зі своїх земель.

Президент Європейської Ради Шарль Мішель фактично розвів руками і визнав глухий кут. Він сказав, що "потрібно більше працювати разом" , зокрема створити гуманітарний коридор у Сектор Гази.

Велика Британія і Німеччина закликали ізраїльських військових проявити стриманість, а Італія заявила, що важливо уникати ескалації,

– пише Reuters.

Чого насправді бояться країни

Якщо відкрити кордони, біженці з Палестини можуть осісти в арабських країнах – тій самій Йорданії і Єгипті. Імовірно, саме через це Єгипет так довго не відкривав пропускний пункт "Рафах".

Президент Єгипту Абдель Фаттах ас-Сісі каже, що він проти переміщення палестинців у переважно пустельний Синайський регіон Єгипту. Слід створити незалежну палестинську державу, що вирішить всі проблеми, вважає він.

Король Йорданії Абдалла також проти переселення палестинців: він побоюється, що Ізраїль вижене палестинців із Західного берега річки Йордан. Тож, на його думку, примусове переміщення "є воєнним злочином згідно з міжнародним правом і червоною лінією для всіх нас".

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Світ завмер в очікуванні