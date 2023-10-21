Держава Ізраїль закликала виїхати своїх громадян із низки країн. Причина – у цих країнах ширяться антисемітські настрої і проходять протести на підтримку Сектора Гази.

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Про що мова

Ідеться передусім про деякі арабські держави Близького Сходу – Єгипет, Йорданію та Марокко. Там усе частіше фіксують прояви ворожнечі та насильства, проходять антиізраїльські протести.



Близький Схід / Карта з Вікіпедії

Із Синайського півострова та власне Єгипту, а також Йорданії ізраїльтян просять виїхати якнайшвидше. Рівень загрози в цих країнах підвищили до четвертого, тобто небезпека висока.

У Марокко – третій рівень небезпеки, їхати туди не варто.

Ізраїльська влада наполегливо рекомендує уникати перебування в таких країнах:

Єгипет (включно з Синайським півостровом);

Йорданія;

ОАЕ;

Бахрейн;

Туреччина.

Також ізраїльтянам рекомендують уникати їхати до мусульманських країн: зокрема подорожувати в Малайзію, Бангладеш, Індонезію і на Мальдіви. Там може бути небезпечно, навіть якщо попередити про туристичну поїздку.

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