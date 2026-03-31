"Путину нужен не только Донбасс": Каллас сделала важное заявление

Россия пытается получить путем мирных переговоров то, чего не смогла достичь на фронте в Украине. Более того, Донбасс не является окончательной целью Москвы.

Такое заявление сделала высокая представительница Евросоюза по вопросам иностранных дел и политики безопасности Кая Каллас в начале неформального заседания Совета ЕС по иностранным делам в Киеве, сообщает ЕП.

Смотрите также Зеленский обеспокоен, что Трамп может усилить давление на Украину после войны в Иране, – Axios

Что заявила Каллас о целях России?

По ее мнению, для установления длительного мира в Украине, прежде всего необходимо, чтобы он был справедливым. Она подчеркнула, что преступления россиян в Буче, совершенные 4 года назад, является лучшим свидетельством жестокости России.

Россия пытается получить за столом переговоров то, чего не смогла достичь на поле боя. Мы все знаем, что Донбасс – это не конечная цель России. Сегодня утром в Буче нам напомнили, что именно стоит на кону,

– сказала она.

Кая Каллас убеждена, что для длительного мира ключевое значение имеет ответственность за совершенные преступления. Поэтому ЕС продвигается в создании Специального трибунала для привлечения к ответственности виновных в войне.

"ЕС также возглавляет работу над созданием комиссии по претензиям, чтобы украинский народ мог требовать компенсации за разрушения, вызванные войной России", – подчеркнула европейская чиновница во время выступления.

Какие требования выдвигает Россия?

Владимир Зеленский, общаясь с журналистами, сообщил, что Россия называет вывод украинских войск с Востока условием для прекращения огня на фронте, и поставила дедлайн для этого сроком на 2 месяца.

Украинский президент в свою очередь уверен, что россиянам не удастся оккупировать всю территорию Донбасса за такой короткий срок. По его словам, цель российской стороны в подобных ультиматумах понятна.

О чем еще заявила Каллас в Киеве?