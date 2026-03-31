24 Канал "Путину нужен не только Донбасс": Каллас сделала важное заявление
31 марта, 22:34
"Путину нужен не только Донбасс": Каллас сделала важное заявление

Маргарита Волошина
Основные тезисы
  • Кая Каллас заявила, что Россия пытается достичь за столом переговоров то, чего не смогла достичь на поле боя, и что Донбасс не является конечной целью Москвы.
  • ЕС занимается созданием Специального трибунала для привлечения к ответственности виновных в войне и комиссии по претензиям для компенсации народу Украины.

Россия пытается получить путем мирных переговоров то, чего не смогла достичь на фронте в Украине. Более того, Донбасс не является окончательной целью Москвы.

Такое заявление сделала высокая представительница Евросоюза по вопросам иностранных дел и политики безопасности Кая Каллас в начале неформального заседания Совета ЕС по иностранным делам в Киеве, сообщает ЕП.

Что заявила Каллас о целях России?

По ее мнению, для установления длительного мира в Украине, прежде всего необходимо, чтобы он был справедливым. Она подчеркнула, что преступления россиян в Буче, совершенные 4 года назад, является лучшим свидетельством жестокости России.

Россия пытается получить за столом переговоров то, чего не смогла достичь на поле боя. Мы все знаем, что Донбасс – это не конечная цель России. Сегодня утром в Буче нам напомнили, что именно стоит на кону, 
– сказала она.

Кая Каллас убеждена, что для длительного мира ключевое значение имеет ответственность за совершенные преступления. Поэтому ЕС продвигается в создании Специального трибунала для привлечения к ответственности виновных в войне.

"ЕС также возглавляет работу над созданием комиссии по претензиям, чтобы украинский народ мог требовать компенсации за разрушения, вызванные войной России", – подчеркнула европейская чиновница во время выступления.

Какие требования выдвигает Россия?

Владимир Зеленский, общаясь с журналистами, сообщил, что Россия называет вывод украинских войск с Востока условием для прекращения огня на фронте, и поставила дедлайн для этого сроком на 2 месяца.

Украинский президент в свою очередь уверен, что россиянам не удастся оккупировать всю территорию Донбасса за такой короткий срок. По его словам, цель российской стороны в подобных ультиматумах понятна.

О чем еще заявила Каллас в Киеве?

  • Глава дипломатии Евросоюза заявила, что блок обсуждает новые санкции против России и поддержку Украины в дальнейшем. В то же время она объявила о новом финансовом транше для Украины в размере 80 миллионов евро.

  • На пути предоставления кредита Киеву размером 90 миллиардов евро и введения санкций против Москвы все еще "есть некоторые препятствия". Решение надеются принять на следующем заседании Европейского совета.

  • Также Кая Каллас сообщила, что не может назвать конкретной даты вступления, поскольку вопрос членства зависит от работы обеих сторон, чего требует украинская сторона, настаивая на необходимости членства.