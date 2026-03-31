Такое заявление сделала высокая представительница Евросоюза по вопросам иностранных дел и политики безопасности Кая Каллас в начале неформального заседания Совета ЕС по иностранным делам в Киеве, сообщает ЕП.
Что заявила Каллас о целях России?
По ее мнению, для установления длительного мира в Украине, прежде всего необходимо, чтобы он был справедливым. Она подчеркнула, что преступления россиян в Буче, совершенные 4 года назад, является лучшим свидетельством жестокости России.
Россия пытается получить за столом переговоров то, чего не смогла достичь на поле боя. Мы все знаем, что Донбасс – это не конечная цель России. Сегодня утром в Буче нам напомнили, что именно стоит на кону,
– сказала она.
Кая Каллас убеждена, что для длительного мира ключевое значение имеет ответственность за совершенные преступления. Поэтому ЕС продвигается в создании Специального трибунала для привлечения к ответственности виновных в войне.
"ЕС также возглавляет работу над созданием комиссии по претензиям, чтобы украинский народ мог требовать компенсации за разрушения, вызванные войной России", – подчеркнула европейская чиновница во время выступления.
Какие требования выдвигает Россия?
Владимир Зеленский, общаясь с журналистами, сообщил, что Россия называет вывод украинских войск с Востока условием для прекращения огня на фронте, и поставила дедлайн для этого сроком на 2 месяца.
Украинский президент в свою очередь уверен, что россиянам не удастся оккупировать всю территорию Донбасса за такой короткий срок. По его словам, цель российской стороны в подобных ультиматумах понятна.
О чем еще заявила Каллас в Киеве?
Глава дипломатии Евросоюза заявила, что блок обсуждает новые санкции против России и поддержку Украины в дальнейшем. В то же время она объявила о новом финансовом транше для Украины в размере 80 миллионов евро.
На пути предоставления кредита Киеву размером 90 миллиардов евро и введения санкций против Москвы все еще "есть некоторые препятствия". Решение надеются принять на следующем заседании Европейского совета.
Также Кая Каллас сообщила, что не может назвать конкретной даты вступления, поскольку вопрос членства зависит от работы обеих сторон, чего требует украинская сторона, настаивая на необходимости членства.