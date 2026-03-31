В годовщину резни в Буче в Киев прибыла Кайя Каллас и чиновники государств-членов ЕС

Утром 31 марта в Киев приехала высокая представительница-вице-президент Кая Каллас, а также министры стран-членов Евросоюза. Именно в этот день отмечается годовщина с момента, когда фотографии замученных россиянами жителей Бучи всколыхнули весь мир.

О визите дипломатов в Украину проинформировали в украинском МИДе.

Что известно о визите представителей ЕС в Украину?

Такое сильное европейское присутствие в этот день демонстрирует, что справедливость за это и другие российские зверства неизбежна,

– написал министр иностранных дел Андрей Сибига.

Он также добавил, что на днях в Украине также отмечают четвертую годовщину с тех пор, как украинские военные начали освобождать Киевщину и другие регионы, оккупированные Россией в начале полномасштабного вторжения.

Напомним! В 2022 году в Буче оккупанты убили 1 800 мирных жителей, в том числе 43 ребенка, а также совершили более 9 тысяч военных преступлений.

Сибига отметил, что память о героизме украинских бойцов не угасает во всем мире, а "Украина знает, как побеждать".

Глава МИД также выразил благодарность Каи Каллас и всем европейским представителям, прибывшим в Украину. Кстати, на днях в Axios писали, что на саммите G7 во Франции между Марко Рубио и Каей Каллас возник спор после его резкого вопроса о войне Украины и России.

Тем временем в медиа пишут об образовании пробки на дороге из Бучи в направлении Киева. Произошло это именно из-за приезда иностранной делегации. Накануне в Госуправлении охраны предупредили о возможных масштабных пробках.

