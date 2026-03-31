Про візит дипломатів до України поінформували в українському МЗС.

Читайте також Членство України в ЄС можуть посунути нові "привабливі" кандидати, – Politico

Що відомо про візит представників ЄС до України?

Зазначається, що відповідальність за російські злочини, зокрема звірства, скоєні в Бучі, є життєво важливою для відновлення справедливості в усій Європі.

Тож нині українська дипломатія спільно з партнерами буде просувати зусилля на політичному треку.

Така сильна європейська присутність у цей день демонструє, що справедливість за цей та інші російські звірства неминуча,

– написав міністр закордонних справ Андрій Сибіга.

Він також додав, що цими днями в Україні також відзначають четверті роковини з того часу, як українські військові почали звільняти Київщину й інші регіони, окуповані Росією на початку повномасштабного вторгнення.

Нагадаємо! У 2022 році в Бучі окупанти вбили 1 800 мирних жителів, зокрема 43 дитини, а також вчинили понад 9 тисяч воєнних злочинів.

До Києва приїхала Кая Каллас: дивіться відео

Welcome to Kyiv, dear European friends, @KajaKallas and fellow European ministers!



Today, we commemorate the grim anniversary of the Bucha massacre. On that day, horrific pictures of slaughtered civilians shook the entire world to its core.



Such a strong European presence on… — Andrii Sybiha (@andrii_sybiha) March 31, 2026

Сибіга наголосив, що пам'ять про героїзм українських бійців не згасає у всьому світі, а "Україна знає, як перемагати".

Очільник МЗС також висловив вдячність Каї Каллас та всім європейським представникам, які прибули до України.