Про візит дипломатів до України поінформували в українському МЗС.
Що відомо про візит представників ЄС до України?
Зазначається, що відповідальність за російські злочини, зокрема звірства, скоєні в Бучі, є життєво важливою для відновлення справедливості в усій Європі.
Тож нині українська дипломатія спільно з партнерами буде просувати зусилля на політичному треку.
Така сильна європейська присутність у цей день демонструє, що справедливість за цей та інші російські звірства неминуча,
– написав міністр закордонних справ Андрій Сибіга.
Він також додав, що цими днями в Україні також відзначають четверті роковини з того часу, як українські військові почали звільняти Київщину й інші регіони, окуповані Росією на початку повномасштабного вторгнення.
Нагадаємо! У 2022 році в Бучі окупанти вбили 1 800 мирних жителів, зокрема 43 дитини, а також вчинили понад 9 тисяч воєнних злочинів.
Сибіга наголосив, що пам'ять про героїзм українських бійців не згасає у всьому світі, а "Україна знає, як перемагати".
Очільник МЗС також висловив вдячність Каї Каллас та всім європейським представникам, які прибули до України.