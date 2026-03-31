О визите дипломатов в Украину проинформировали в украинском МИДе.

Что известно о визите представителей ЕС в Украину?

Такое сильное европейское присутствие в этот день демонстрирует, что справедливость за это и другие российские зверства неизбежна,

– написал министр иностранных дел Андрей Сибига.

Он также добавил, что на днях в Украине также отмечают четвертую годовщину с тех пор, как украинские военные начали освобождать Киевщину и другие регионы, оккупированные Россией в начале полномасштабного вторжения.

Добро пожаловать в Киев, дорогие европейские друзья, @KajaKallas и коллеги европейские министры!



Сегодня, мы отмечаем мрачную годовщину резни в Буче. В тот день, ужасающие фотографии убитых мирных жителей потрясли весь мир до глубины души.



- Андрей Сибиха (@andrii_sybiha) 31 марта, 2026

Сибига отметил, что память о героизме украинских бойцов не угасает во всем мире, а "Украина знает, как побеждать".

Глава МИД также выразил благодарность Каи Каллас и всем европейским представителям, прибывшим в Украину.