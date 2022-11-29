Однако вынуждены применять разные виды отключений электричества. Так, в Киевских электросетях сообщили, какие графики будут действовать 29 ноября, сообщает 24 канал.

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Как будут выключать свет в Киевской области

В Киеве проходят экстренные отключения света,

– заявили в компании.

Уточнили, что ранее составленные ранее графики стабилизационных отключений пока не действуют.

Что касается Киевской области, то обновленной информации по состоянию на 8:40 29 ноября не было. Однако 28 ноября и в предыдущие дни после атаки 23 ноября в Киевской области действовали экстренные отключения электричества.

Стоит отметить, что 26 ноября в Киевских электросетях сообщили, что выключать свет в Киеве так, чтобы перерыв для каждого клиента был не более 5 часов.

Так будут делать до тех пор, пока не снизят дефицит генерации электроэнергии, а ситуация в энергосистеме не стабилизируется.

Ситуация со светом в Украине

28 ноября глава Львовской ОВА Максим Козицкий сообщил, что жителям области и Львова будут давать свет поочередно. В частности, электричество будут выключать на 8 часов, включать на 4 и снова будут отключать на 8. Так, в сутки жители Львовщины будут 16 часов без света.

Директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко заявил, что Украина пережила уже 7 волн повреждений энергосистемы. По его данным, дефицит мощностей в Украине будет до конца зимы. Речь идет о 20 – 25% при отсутствии обстрелов.

Также Омельченко уточнил, что Россия вряд ли больше не будет атаковать объекты критической инфраструктуры. Поэтому дефицит может быть 50% и более. Поэтому свет может исчезать от 12 часов до 48 – 72 часов.

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