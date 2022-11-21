Как Англия унизила Иран в "кровавом" матче на ЧМ-2022: видео избиения

Сборные Англии и Ирана сыграли первый матч на чемпионате мира 2022 года в Катаре. Игра закончилась со счётом 6:2 в пользу англичан.

Матч между сборными Англии и Ирана запомнился не только обилием голов, но и продолжительным компенсированным временем в обоих таймах. В первом тайме арбитр прибавил сразу 14 минут, а во втором компенсировал еще десять.

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В первом тайме причиной столь длительного дополнительного времени стало то, что травму получил голкипер сборной Ирана Алирез Бейранванд – он неудачно прыгнул за мячом, ударился в партнера по команде и разбил себе нос. Его пришлось заменить. И именно Хоссейн Хоссейни пропустил шесть голов от англичан.

В первом тайме забивали Джуд Беллингем, Букайо Сака и Рахим Стерлинг. Во втором тайме Сака оформил дубль. После этого англичане пропустили, когда Мехди Тареми продемонстрировал свои бомбардирские способности.

Но после замены англичане забили еще дважды. Забили именно те, кто вышел на замену – Маркус Рашфорд и Джек Грилиш. При этом Рашфорд забил через минуту после выхода на смену.

Когда уже заканчивалось компенсированное время, арбитр назначил пенальти в ворота Англии. И Тареми еще раз забил, тоже оформив дубль в этой встрече.

Видеообзор матча Англия – Иран