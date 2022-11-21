Матч між збірними Англії та Ірану запам'ятався не лише великою кількістю голів, але й тривалим компенсованим часом в обох таймах. У першому таймі арбітр додав одразу 14 хвилин, а в другому компенсував ще десять.

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У першому таймі причиною настільки тривалого додаткового часу стало те, що травму отримав голкіпер збірної Ірану Алірез Бейранванд – він невдало стрибнув за м'ячем, вдарився в партнера по команді та розбив собі ніс. Його довелося замінити. І саме Хоссейн Хоссейні пропустив шість голів від англійців.

У першому таймі забивали Джуд Беллінгем, Букайо Сака та Рахім Стерлінг. У другому таймі Сака оформив дубль. Та після цього англійці пропустили, коли Мехді Таремі продемонстрував свої бомбардирські здібності.

Та після замін англійці забили ще двічі. Забили якраз ті, хто вийшов на заміну – Маркус Рашфорд та Джек Гріліш. При цьому Рашфорд забив через хвилину після виходу на заміну.

Коли вже закінчувався компенсований час, арбітр призначив пенальті у ворота Англії. І Таремі ще раз забив, теж оформивши дубль в цій зустрічі.

Відеоогляд матчу Англія – Іран