Как Антоновский мост "подарки" от ВСУ принимал: горячее видео

Антоновский мост в Херсоне стал для ВСУ целью номер один. Без него оккупантам жизнь почти невозможна.

Наши воины атаковали мост не раз. Так, 4 сентября сообщили об очередной атаке. Видео ударов появилось в сети, информирует 24 канал.

К теме На Херсонском направлении сейчас очень жарко, – Братчук

Взрывы и столб дыма над мостом

Оккупанты уже организовали паром различными преступными методами, чтобы была хоть какая-то переправа через Днепр. Теперь этот паром сыграл против них. Ведь с него смогли снять кадры, как по мосту "прилетает". Теперь захватчикам будет еще труднее отрицать успехи ВСУ.

Как Антоновский мост принимает "подарки" от ВСУ: смотрите видео

Во время удара по мосту слышен звук взрыва. Даже виден огонь и столб дыма.

Атаки на Антоновский мост

В Херсоне утром 4 сентября прогремели взрывы в районе Антоновского моста. Сами оккупанты сообщили о более 10 взрывах. Они, как всегда, говорили, что это якобы работает российская система ПВО.

Также в Херсонской области 2 сентября местные жители увидели густой черный дым возле Антоновского моста. Вероятно, наши защитники снова попали по россиянам.

Такая же информация была от местных и 1 сентября. Очевидцы сообщали о дыме в районе Олешки. Они предполагали, что ВСУ тогда снова попали в Антоновский мост.

Что происходит в Херсонской области

Спикер Одесской военной администрации Сергей Братчук рассказывал, что на Херсонском направлении "очень жарко". Также наши Вооруженные силы смогли пополнить обменный фонд.

Также Сергей Братчук подтвердил, что россияне усиливают фильтрационные мероприятия на временно оккупированной территории Херсонской области.

Представители Движения сопротивления на Юге сообщают, что россияне ходят по домам и проводят так называемую "перепись" населения. Более того, оккупанты ищут людей, которые причастны к проведению АТО, ООС или являются военнослужащими ВСУ сейчас.

Также Вооруженные силы Украины освободили от оккупации многострадальный поселок Высокополье в Херсонской области. Военные забрали трофейную технику у оккупантов.

Что ждет оккупантов в Херсонской области: смотрите видео