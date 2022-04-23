Как "Азов" помогает мирным, которые прячутся в подвалах "Азовстали": трогательное видео

На территории завода "Азовсталь" в Мариуполе нашли свое убежище около 1000 мирных жителей города. И им пережить эти непростые времена помогают бойцы батальона "Азов".

Бойцы "Азова" принесли детям, которые вынуждены сидеть в подвалах предприятия больше месяца, что-то вкусненькое. Наши военные также пообщались как с малышами, так и с их матерями.

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Дети не видели солнца почти два месяца

Одна из матерей рассказывает, что находится в подвале "Азовстали" со 2 марта. На предприятии работает её муж. Поэтому она взяла маленькую дочь с собой, чтобы уберечь ее жизнь от российских захватчиков.

Очень хотим домой. А дома, судя по всему, нет,

– говорит она.

Также она добавила, что надеется на гуманитарный коридор, ведь запасы пищи уже заканчиваются.

Другая женщина рассказывает, что провела в подвалах завода более 50 дней. Она тоже родственница одного из сотрудников предприятия.

Здесь, нам показалось, было наиболее безопасно на тот момент, когда мы сюда попали. Были обстрелы, и наши дома были уже непригодны к жизни. Потому мы решили переместиться сюда. И с 25 февраля мы здесь (на предприятии "Азовсталь" – 24 канал) постоянно,

– добавила она.

Смотрите, как бойцы "Азова" поддерживают гражданских на "Азовстали":

Женщина со слезами на глазах просит обеспечить возможность уехать на мирную территорию Украины. Она подчеркивает, что в ловушке находятся не только женщины, но и дети. Причем некоторые из них – совсем младенцы.

Сами же дети рассказывают, что уже больше месяца не видели солнца, не видели неба. И они мечтают о том, чтобы безопасно выбраться из комбината.

Украинская сторона делает все возможное, чтобы эвакуировать людей из "Азовстали". В то же время все прекрасно понимают, что оккупанты постоянно срывают гуманитарные коридоры и обстреливают колонны. Поэтому гарантировать безопасность тем, кто находится сейчас в подвалах предприятия, не могут.

Более того, сами же российские пропагандисты не устают подчеркивать, что мирных жителей там нет. Мол, там только база украинских военных и все. Роддом, напомним, тоже называли базой наших бойцов. После чего его обстреляли.

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