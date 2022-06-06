Как британцы относятся к возможной отставке Джонсона: свежий опрос

Более 50% жителей Великобритании считают, что 6 июня депутаты должны проголосовать за отставку премьер-министра Бориса Джонсона.

Как британцы относятся к Джонсону

Опрос, проведенный агентством социологических исследований Opinium, показывает, что 59% граждан считают, что депутаты должны проголосовать против Бориса Джонсона во время сегодняшнего вотума недоверия.

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В то же время, 52% считают, что лидер консерваторов должен немедленно уйти со своей должности, если он проиграет, а 37% считают, что он должен продолжать выполнять свои обязанности, пока не назначат нового лидера.

Данные также показывают, что 71% британцев считают господина Джонсона "ненадежным", в то время как 65% считают его "некомпетентным". А 55% англичан считают премьер-министра "неприятным", еще 58% называют его "слабым".

Около 34% консервативных избирателей считают, что Джонсону пора уйти, тогда как 53% считают, что он должен остаться у власти. Теперь у Джонсона есть всего несколько часов, чтобы сразиться за должность, в целом прозвучало много призывов к премьер-министру уйти в отставку.

Джонсон попросил о поддержке

Борис Джонсон написал письмо депутатам с просьбой поддержать его в голосовании о доверии. Он напомнил, что впервые консервативная партия получила больше мест за последние 40 лет. Также он упомянул об эффективной борьбе с пандемией и самом низком уровне безработицы с 1974 года.

И мы приняли тяжелое решение стать первой европейской страной, которая поможет украинцам защититься от российской агрессии, и я горжусь лидерством, которое обнаружила Великобритания.

– сказал Джонсон.

Он также призвал к объединению, это вернет доверие 14 миллионам, которые проголосовали за консервативную партию.

Почему Джонсона хотят отправить в отставку

Часть членов консервативной партии заявили, что потеряли доверие Борису Джонсону после того, как он посетил вечеринку во время пандемии.

Это произошло еще во время первого локдауна – в мае 2020 года. Он посетил мероприятие вместе с женой, это активно освещалось в СМИ, после чего он извинился за свой поступок.

Письма за назначение голосования о вотуме недоверия консерваторы присылали в конфиденциальном порядке.

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