Россия угрожает отодвинуть линию фронта

Министр иностранных дел России Сергей Лавров не понимает себя от ярости из-за того, что Британия предоставит Украине РСЗО M270. В комментарии российским СМИ глава МИД России прибег к открытым угрозам.

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Лаврова изрядно испугало, что Украина сможет наносить удары по враждебным целям на расстоянии 80 километров. Система M270 поможет нашим защитникам отражать атаки России и поражать цели с высокой точностью.

В Кремле уже осознали риски, из-за чего пытаются запугать Киев и Запад. Лавров цинично заявил, что Россия сдвинет линию фронта, если Украине предоставят дальнобойные РСЗО. При этом он использовал слово "нацисты", которым российская пропаганда лгает украинских защитников.

Чем дальнобойнее будут системы, которые поставляет Киеву Запад, тем дальше будем отодвигать "нацистов" от территорий, откуда выходит угроза России,

– сказал Лавров.

В Кремле говорят об ударах по госучреждениям Украины

Председатель комитета по обороне Госдумы Андрей Картаполов также не обошел вниманием тему нового оружия для Украины, которая позволит нашей стране поражать цели даже на территории России.

В комментарии пропагандистам он истерически заявил, что Россия может нанести удары по инфраструктуре и госучреждениям Украины, если Киев получит РСЗО дальнего действия.

Британия и США решили передать Украине РСЗО

Украинские власти просили партнеров предоставлять дальнобойные реактивные системы залпового огня, чтобы защититься от атак россиян.

1 июня в США одобрили 11 пакет военной помощи Украине , включающий предоставление реактивных систем залпового огня HIMARS. Американские HIMARS способны поражать цели на расстоянии более 64 километров, что больше, чем любое другое артиллерийское оружие, которое есть у Украины.

6 июня премьер-министр Великобритании Борис Джонсон подтвердил передачу Украине реактивных систем залпового огня, M270, с высокой точностью поражающих цели на расстоянии 80 километров.

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В США опасаются, что поставки РСЗО могут вызвать эскалацию , ведь Украина может бить по российской территории. Украина вроде бы обещала, что не использовать HIMARS для того, чтобы бить по территории России.

Эту информацию подкрепило заявление президента Владимира Зеленского, заверившего, что Украина не собирается совершать атаки на территории России .

Другая позиция у Великобритании. Глава британского правительства заявлял , что оно не против, чтобы Украина поражала цели на территории России с помощью оружия от Великобритании.

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