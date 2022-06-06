Росія погрожує відсунути лінію фронту

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров не тямить себе від люті через те, що Британія надасть Україні РСЗВ M270. У коментарі російським ЗМІ очільник МЗС Росії вдався до відкритих погроз.

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Лаврова неабияк налякало, що Україна зможе завдавати удари по ворожих цілях на відстані 80 кілометрів. Система M270 допоможе нашим захисникам відбивати атаки Росії та вражати цілі з високою точністю.

У Кремлі вже усвідомили ризики, через що намагаються залякати Київ та Захід. Лавров цинічно заявив, що Росія посуне лінію фронту, якщо Україні нададуть далекобійні РСЗВ. При цьому він використав слово "нацисти", яким російська пропаганда оббріхує українських захисників.

Що більш далекобійні будуть системи, які постачає Києву Захід, то далі відсуватимемо "нацистів" від територій, звідки виходить загроза Росії,

– сказав Лавров.

У Кремлі кажуть про удари по держустановах України

Голова комітету з оборони Держдуми Андрій Картаполов також не залишив без уваги тему нової зброї для України, яка дозволить нашій країні вражати цілі навіть на території Росії.

У коментарі пропагандистам він істерично заявив, що Росія може завдати ударів по інфраструктурі та держустановах України, якщо Київ отримає РСЗВ далекої дії.

Британія та США вирішили передати Україні РСЗВ

Українська влада просила партнерів надавати далекобійні реактивні системи залпового вогню, щоб захиститися від атак росіян.

1 червня у США схвалили 11 пакет військової допомоги Україні, який включатиме надання реактивних систем залпового вогню HIMARS. Американські HIMARS здатні вражати цілі на відстані понад 64 кілометри, що більше, аніж будь-яка інша артилерійська зброя, що є в України.

6 червня прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон підтвердив передачу Україні реактивних систем залпового вогню, M270, які з високою точністю вражають цілі на відстані 80 кілометрів.

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У США побоюються, що постачання РСЗВ може викликати ескалацію, адже Україна має змогу бити по російській території. Україна начебто обіцяла, що не використовувати HIMARS для того, щоб бити по території Росії.

Цю інформацію підкріпила заява президента Володимира Зеленського, який запевнив, що Україна не збирається здійснювати атаки на території Росії.

Інша позиція у Великої Британії. Глава британського уряду заявляв, що він не проти, аби Україна вражала цілі на території Росії з допомогою зброї від Великої Британії.

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