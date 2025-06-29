Вручение повесток с 1 июля: где это могут делать и при каких условиях

По состоянию на 2025 год повестки в Украине могут вручать где угодно. Однако процесс оповещения граждан происходит с соблюдением определенных правил.

Кто имеет право вручать повестки, как это происходит и какая ответственность за отказ, – рассказывает 24 Канал.

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Где могут вручать повестки

Вручение повесток резервистам и военнообязанным может осуществляться в любое время суток. Это возможно как по месту их фактического или зарегистрированного проживания, так и по месту работы, учебы, в общественных местах, общественных зданиях и сооружениях, местах массового скопления людей, территориальных центрах комплектования и социальной поддержки, на пунктах пропуска (блок-постах), пунктах пропуска через государственную границу Украины. Соответствующее положение содержится в постановлении №560.

По адресу места жительства или адресу задекларированного/зарегистрированного места жительства резервисты и военнообязанные могут быть оповещены:

через участки оповещения путем их вызова на такие участки и вручения повесток, полученных от районных (городских) территориальных центров комплектования и социальной поддержки представителями этих участков, и вручения повесток по адресу места жительства или адресу задекларированного/зарегистрированного места жительства;

представителями районных, городских госадминистраций (военных администраций), исполнительных органов сельских, поселковых, городских, районных в городах (в случае их образования) советов;

представителями территориальных центров комплектования и социальной поддержки лично или средствами связи;

группами оповещения, в состав которых могут включаться представители районных, городских госадминистраций (военных администраций), исполнительных органов сельских, поселковых, городских, районных в городах (в случае их образования) советов, территориальных центров комплектования и социальной поддержки, полицейские, а также при оповещении жителей многоквартирных домов - руководитель учреждения (организации) или физическое лицо - предприниматель, которая предоставляет услуги по управлению многоквартирными домами, или председатель правления объединения совладельцев многоквартирного дома.

По месту работы или учебы повестки могут вручать:

представителями предприятия (учреждения, организации) на (в) котором (которой) он работает;

представителями учебного заведения, в котором он учится;

представителями территориальных центров комплектования и социальной поддержки;

группами оповещения, в состав которых могут включаться представители районных, городских госадминистраций (военных администраций), предприятия (учреждения, организации), территориальных центров комплектования и социальной поддержки и полицейские.

В общественных местах, общественных зданиях и сооружениях, местах массового скопления людей, на пунктах пропуска (блок-постах), пунктах пропуска через государственную границу Украины резервисты и военнообязанные могут быть оповещены:

представителями территориальных центров комплектования и социальной поддержки;

группами оповещения, в состав которых могут включаться представители районных, городских госадминистраций (военных администраций), территориальных центров комплектования и социальной поддержки и полицейские.

В районных (городских) ТЦК и СП резервистам и военнообязанным повестка вручается военнослужащими или работниками таких центров.

Как происходит вручение повестки

Во время вручения повестки обязательно осуществляется фото- и видеофиксация с помощью специальных технических средств. Ее осуществляет представитель ТЦК или полицейский.

Подтверждением оповещения резервиста или военнообязанного о вызове в районный или городской ТЦК или его отдела или соответствующего подразделения разведывательных органов, Центрального управления или региональных органов СБУ является:

в случае вручения повестки – личная подпись о получении повестки, видеозапись вручения повестки или ознакомления с ее содержанием, в том числе видеозапись доведения акта отказа от получения повестки (приложение 2), а также видеозапись отказа резервиста или военнообязанного в общении с лицом, уполномоченным вручать повестки; в случае направления повестки средствами почтовой связи:

день получения такого почтового отправления лицом, что подтверждается информацией и / или документами от почтового оператора;

день проставления в почтовом сообщении отметки об отказе получить почтовое отправление или день проставления отметки об отсутствии лица по адресу места жительства лица, сообщенной этим лицом территориальному центру комплектования и социальной поддержки при уточнении своих учетных данных;

день проставления в почтовом сообщении отметки об отказе получить почтовое отправление или день проставления отметки об отсутствии лица по адресу задекларированного/зарегистрированного места жительства в установленном законом порядке, если это лицо не сообщило территориальному центру комплектования и социальной поддержки другого адреса места жительства.

Проверить силу повестки, сформированной с помощью Единого государственного реестра призывников, военнообязанных и резервистов, проводится путем считывания QR-кода с помощью технических средств, которые позволяют воспроизвести сведения, указанные в повестке, в том числе средствами электронного кабинета призывника, военнообязанного, резервиста, в частности с использованием мобильного приложения.

Обратите внимание! Повестки, сформированы с помощью Единого государственного реестра призывников, военнообязанных и резервистов и повестки, оформлены на бланке, имеют одинаковую юридическую силу.

Во время вручения повестки старший группы оповещения, представитель, уполномоченный вручать повестки, ТЦК, соответствующего подразделения разведывательных органов, Центрального управления или региональных органах СБУ подходит к гражданину и представляется, сообщает о цели остановки и общения.

По требованию гражданина он должен предъявить свой паспорт гражданина Украины (удостоверение офицера, военный билет, служебное удостоверение), служебное удостоверение лица, уполномоченного вручать повестки, а также предлагает гражданину предъявить его военно-учетный документ вместе с документом, удостоверяющий личность и подтверждающий гражданство Украины.

Если лицо подлежит оповещению в соответствии с распоряжением председателя районной, МВА или соответствующего руководителя районного или городского ТЦК о проведении мероприятий мобилизации или вызов резервистов и военнообязанных территориального центра комплектования, ей вручается повестка.

Что будет, если отказаться от повестки

В случае, если резервист или военнообязанный отказывается получить повестку, представитель, который имеет соответствующие полномочия, составляет акт об отказе. Этот документ подписывают не менее двух членов группы оповещения, а сам акт зачитывается гражданину.

Далее акт передается руководителю районного или городского ТЦК для дальнейших действий по привлечению лица к административной ответственности.

Кроме этого, акт регистрируется в районном, или городском ТЦК и СП.

Если гражданин отказывается принимать повестку, полицейский, который является частью группы оповещения, имеет право задержать его в административном порядке и доставить в ТЦК в соответствии со статьями 261 и 262 Кодекса Украины об административных правонарушениях.