Дополнительные аварийные отключения в Укрэнерго пока не прогнозируют. Объяснили, что 19 ноября удалось несколько смягчить ограничение потребления.

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Баланс в энергосистеме держат

Энергетики продолжают работать, чтобы вернуть свет украинцам. Признаются, что это сложно и порой дольше, чем ожидалось. Однако специалисты находят решения, заживляют и держат баланс в энергосистеме.

На то мы и украинские энергетики, чтобы создавать и нести свет, а не разрушать и загонять в темноту, как это делают энергетики России совместно с их военными, - подытожили в Укрэнерго.

Какая ситуация по регионам

Отмечалось, что наиболее напряженная ситуация со светом в Киевской, Черниговской, Черкасской, Житомирской, Харьковской, Сумской и Полтавской областях. Также работы по восстановлению идут на Западе, где оккупанты попали в несколько подстанций.

В Минэнерго отмечали , что ситуация – контролируемая, хоть и сложная. Впрочем, украинцев просили не паниковать, а помогать, то есть экономить свет.

Масштабные российские обстрелы Украины могут повлечь ситуацию, когда свет в украинских домах будет появляться всего на несколько часов. Об этом предупреждали в ДТЭК. Однако сразу заметили, что энергетики будут делать все, чтобы этого не произошло.

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