Додаткові аварійні відключення в Укренерго наразі не прогнозують. Пояснили, що 19 листопада вдалося дещо пом’якшити обмеження споживання.

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Баланс в енергосистемі тримають

Енергетики продовжують працювати, аби повернути світло українцям. Зізнаються, що це складно й часом довше, ніж очікували. Однак спеціалісти знаходять рішення, заживлюють та тримають баланс в енергосистемі.

На те ми й українські енергетики, щоб створювати і нести світло, а не руйнувати та заганяти у темінь, як це роблять "енергетики" Росії спільно з їхніми військовими,

– підсумували в Укренерго.

Яка ситуація по регіонах

Зазначали, що найбільш напружена ситуація зі світлом у Київській, Чернігівській, Черкаській, Житомирській, Харківській, Сумській та Полтавській областях. Також роботи з відновлення йдуть на Заході, де окупанти поцілили у кілька підстанцій.

У Міненерго наголошували, що ситуація – контрольована, хоч і складна. Втім, українців просили не панікувати, а допомагати, тобто економити світло.

Масштабні російські обстріли України можуть спричинити ситуацію, коли світло в українських домівках з'являтиметься лише на кілька годин. Про це попереджали в ДТЕК. Однак одразу зауважили, енергетики робитимуть все, аби цього не сталось.

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