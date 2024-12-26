Применение ограничений электроэнергии будут и в течение пятницы, 27 декабря. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укрэнерго.

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Как будут выключать электроэнергию 27 декабря

В пятницу, 27 декабря меры ограничения потребления электроэнергии для бытовых потребителей будут продолжаться с 08:00 до 17:00 – полочереди отключений. Применение графиков ограничения мощности для промышленности и бизнеса также будет с 08:00 до 17:00.

Причина временного введения ограничений – повреждение энергообъектов в результате массированной ракетно-дроновой атаки 25 декабря/ Энергетики работают над тем, чтобы как можно быстрее вернуть в работу поврежденное врагом оборудование,

– говорится в сообщении.

Обратите внимание! Время применения и объем ограничений в течение суток могут измениться. Актуальную информацию о графиках отключений в вашем регионе узнайте на сайте или официальных страницах облэнерго в соцсетях.

Энергетики также советуют потреблять электроэнергию бережно, когда свет появляется по графику.