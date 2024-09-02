В Укрэнерго сообщили, что в зависимости от часа будут действовать одна или две очереди отключений. Энергетики также отметили, что в объемах применения ограничений возможны изменения.

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Графики отключений 3 сентября

Во вторник, 3 сентября, время применения и объем ограничений будут такими:

00:00 – 6:00 – одна очередь отключений

6:00 – 9:00 – две очереди отключений

9:00 – 16:00 – одна очередь отключений

16:00 – 24:00 – две очереди отключений

Следует отметить, что питание объектов критической инфраструктуры не ограничивается.

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К слову, ранее Национальный банк Украины спрогнозировал, что в этом году страну покинут еще 400 тысяч человек. Ожидается, что основными факторами, побуждающими людей к выезду, станут постоянные отключения электроэнергии и обстрелы энергетической инфраструктуры.