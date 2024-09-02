В Укренерго повідомили, що в залежності від години діятимуть одна або дві черги відключень. Енергетики також наголосили, що в обсягах застосування обмежень можливі зміни.

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Графіки відключень 3 вересня

У вівторок, 3 вересня, час застосування і обсяг обмежень будуть такими:

00:00 – 6:00 – одна черга відключень

6:00 – 9:00 – дві черги відключень

9:00 – 16:00 – одна черга відключень

16:00 – 24:00 – дві черги відключень

Варто зазначити, що живлення об'єктів критичної інфраструктури не обмежується.

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До слова, раніше Національний банк України спрогнозував, що цього року країну покинуть ще 400 тисяч осіб. Очікується, що основними факторами, які спонукають людей до виїзду, стануть постійні відключення електроенергії та обстріли енергетичної інфраструктури.