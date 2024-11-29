Как будут отключать свет завтра, сообщает 24 Канал со ссылкой на Укрэнерго.
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Отключение света 30 ноября
Ожидается, что в воскресенье время применения и объем мер ограничения будут такими:
- 08:00 – 14:00 – одна очередь отключений;
- 14:00 – 20:00 – две очереди отключений;
- 20:00 – 22:00 – одна очередь отключений.
Однако это для бытовых потребителей. Для промышленности и бизнеса графики будут действовать в течение 08:00 – 23:00.
В Укрэнерго призывают потреблять электроэнергию экономно, когда свет возвращается по графику. Отмечают, энергетики работают над тем, чтобы как можно быстрее вернуть поврежденное агрессором оборудование в работу
Важно! Время применения и объем ограничений в течение суток могут измениться. Актуальную информацию о графиках отключений в вашем регионе смотрите на сайте или официальных страницах облэнерго в соцсетях.