Як будуть відключати світло завтра, повідомляє 24 Канал з посиланням на Укренерго.

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Відключення світла 30 листопада

Очікується, що в суботу час застосування й обсяг заходів обмеження будуть такими:

08:00 – 14:00 — одна черга відключень;

14:00 – 20:00 — дві черги відключень;

20:00 – 22:00 — одна черга відключень.

Однак це для побутових споживачів. Для промисловості та бізнесу графіки діятимуть протягом 08:00 – 23:00.

В Укренерго закликають споживати електроенергію ощадливо, коли світло повертається за графіком. Наголошують, енергетики працюють над тим, аби якнайшвидше повернути пошкоджене агресором обладнання в роботу

Важливо! Час застосування й обсяг обмежень протягом доби можуть змінитися. Актуальну інформацію про графіки відключень у вашому регіоні дивіться на сайті чи офіційних сторінках обленерго в соцмережах.