Об этом рассказал инвестиционный банкир Сергей Фурса в эфире 24 Канала. Он пояснил, что новую версию соглашения планировали подписать в Белом доме, если бы не произошел скандал. Дональд Трамп начал давить на Владимира Зеленского, была приостановлена помощь и обмен разведданными. В результате президент Украины вынужден был извиняться.

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Поскольку Украина в определенной степени зависит от США, в Вашингтоне поняли, что подобный сценарий с соглашением можно попробовать повторить.

Могут ли стороны достичь компромисса

"Это соглашение не имеет шансов на подписание. Зачем тратить время? Ну нельзя просто так сказать Трампу "нет". Он начнет обижаться, снова будет блокировать помощь и так далее. Поэтому задача украинской стороны – как можно дольше затягивать переговоры, постепенно ослаблять текст соглашения, чтобы в итоге он не был таким вредным для Украины", – сказал Сергей Фурса.

Он добавил, что достичь компромисса при такой концепции невозможно. Поэтому Украина вынуждена выигрывать время и менять содержание соглашения, чтобы свести его к формату меморандума "ни о чем".

Фурса отметил, что соглашение о полезных ископаемых не предусматривает реального партнерства. Украина заинтересована в американских инвестициях, в частности в добычу полезных ископаемых на своей территории. Но проблема в том, что предложенное Трампом соглашение о полезных ископаемых предусматривает, что Украина якобы имеет долг перед США, хотя такого долга нет.

Этот несуществующий долг она почему-то должна возмещать. Поэтому все средства, которые ранее поступали в украинский бюджет из разных источников, что их определяют американцы, вдруг должны идти непосредственно США,

– сказал Сергей Фурса.

Он подытожил, что вероятность того, что президент Украины согласится подписать такое соглашение, крайне низкая.