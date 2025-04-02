Про це розповів інвестиційний банкір Сергій Фурса в ефірі 24 Каналу. Він пояснив, що нову версію угоди планували підписати в Білому домі, якби не стався скандал. Дональд Трамп почав тиснути на Володимира Зеленського, було призупинено допомогу та обмін розвідданими. У результаті президент України змушений був вибачатися.

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Оскільки Україна певною мірою залежить від США, у Вашингтоні зрозуміли, що подібний сценарій з угодою можна спробувати повторити.

Чи можуть сторони досягти компромісу

"Ця угода не має шансів на підписання. Навіщо витрачати час? Ну не можна просто так сказати Трампу "ні". Він почне ображатися, знову блокуватиме допомогу і так далі. Тому завдання української сторони – якнайдовше затягувати перемовини, поступово послаблювати текст угоди, щоб у підсумку він не був таким шкідливим для України", – сказав Сергій Фурса.

Він додав, що досягти компромісу за такої концепції неможливо. Тому Україна змушена вигравати час і змінювати зміст угоди, щоб звести її до формату меморандуму "ні про що".

Фурса наголосив, що угода про корисні копалини не передбачає реального партнерства. Україна зацікавлена в американських інвестиціях, зокрема у видобуток корисних копалин на своїй території. Але проблема в тому, що запропонована Трампом угода про корисні копалини передбачає, що Україна нібито має борг перед США, хоча такого боргу немає.

Цей неіснуючий борг вона чомусь має відшкодовувати. Отож усі кошти, які раніше надходили до українського бюджету з різних джерел, що їх визначають американці, раптом мають іти безпосередньо США,

– сказав Сергій Фурса.

Він підсумував, що ймовірність того, що президент України погодиться підписати таку угоду, вкрай низька.