Согласно обнародованной информации, завтра графики почасовых отключений будут действовать круглосуточно. Это связано с сильной жарой и огромной потерей мощностей в результате восьми ракетных и дроновых ударов по украинским электростанциям с начала года.

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Как будут выключать свет завтра

Завтра, 15 июля, меры ограничения потребления будут действовать в течение всех суток,

​​​​ – говорится в сообщении Укрэнерго.

Более того, в период с 16:00 до 24:00 облэнерго будут применять четыре очереди отключений одновременно. Однако в другие часы будут действовать три очереди отключений. Энергетики советуют потреблять электроэнергию бережливо.

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В ДТЭК также подтвердили, что по указанию Укрэнерго графики отключений завтра будут применяться на протяжении всех суток. В случае каких-либо изменений информацию обнародуют впоследствии.

"Киев, Киевская, Одесская, Донецкая, Днепропетровская области: высокая вероятность применения светло-серых зон отключений на протяжении всех суток", – говорят там.

К слову, недавно исполняющий обязанности генерального директора АО "Украинские распределительные сети" Артем Мартынюк сообщил, что в конце следующей недели отключений может стать меньше. Этому будет способствовать окончание некоторых ремонтных работ.

Чиновник также добавил, что основным фактором, оказывающим значительное влияние на энергосистему, является продолжение военных действий на территории нашего государства. Энергосистема Украины сильно ослаблена из-за недостаточного количества объектов генерации.