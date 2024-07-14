Згідно з оприлюдненою інформацією, завтра графіки погодинних відключень діятимуть цілодобово. Це пов'язано із сильною спекою та величезною втратою потужностей внаслідок восьми ракетних і дронових ударів по українських електростанціях з початку року.

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Як вимикатимуть світло завтра

Завтра, 15 липня, заходи обмеження споживання діятимуть протягом всієї доби,

– йдеться у повідомленні Укренерго.

Ба більше, в період з 16:00 до 24:00 обленерго будуть застосовувати чотири черги відключень одночасно. Однак в інші години діятимуть три черги відключень. Енергетики радять споживати електроенергію ощадливо.

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У ДТЕК також підтвердили, що за вказівкою Укренерго графіки відключень завтра будуть застосовуватись впродовж усієї доби. У разі будь-яких змін інформацію оприлюднять згодом.

"Київ, Київська область, Одещина, Донеччина, Дніпропетровщина: висока ймовірність застосування світло-сірих зон відключень впродовж всієї доби", – кажуть там.

До слова, нещодавно виконувач обов'язків генерального директора АТ "Українські розподільчі мережі" Артем Мартинюк повідомив, що в кінці наступного тижня відключень може стати менше. Цьому сприятиме закінчення деяких ремонтних робіт.

Посадовець також додав, що основним чинником, який має значний вплив на енергосистему є продовження військових дій на території нашої держави. Енергосистема України сильно ослаблена через недостатню кількість об'єктів генерації.