Головна причина запровадження графіків погодинних відключень – це наслідки восьми ракетних і дронових ударів по українських електростанціях з початку року. Про ситуацію в енергосистемі України розповів голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький.

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Коли можуть скасувати графіки відключень

Наразі погодні умови створюють додаткове навантаження на енергосистему, серйозно пошкоджену ворогом за останні 4 місяці.

Володимир Кудрицький заявив, що за півтора тижня ситуація в енергетиці почне поступово покращуватися.

Вже у вересні-жовтні маємо непогані шанси уникати відключень. Принаймні, таких масованих і повторюваних, як у липні. Тобто, треба ще певний час потерпіти й ми побачимо певне покращення ситуації в енергосистемі,

– пояснив Кудрицький.

Водночас голова Укренерго підкреслив, що такий сценарій буде можливим, якщо не буде нових обстрілів енергетики України.

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Як відключатимуть світло 12 липня

У п'ятницю, 12 липня, заходи обмеження споживання діятимуть протягом всієї доби. Зазначається, що з 16:00 до 23:00 обмеження будуть жорсткішими.

За словами енергетиків, у цей проміжок обленерго застосовуватимуть чотири черги відключень одночасно. Водночас в інші години буде залучено три черги.