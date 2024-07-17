Заметим, что подобные меры осуществляют после ряда масштабных атак по энергетическим объектам со стороны России. К тому же ситуацию усложняет постоянная аномальная жара. Пока же в Укрэнерго рассказали, как будут выключать свет завтра, 18 июля.

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Как будут выключать свет завтра

Завтра, 18 июля, меры ограничения потребления будут действовать в течение всех суток,

​​​​ – говорится в сообщении Укрэнерго

В частности, отмечается, что в период с 00:00 до 05:00 по областям будут действовать две очереди отключений. А вот с 05:00 до 16:00 и с 22:00 до 24:00 уже будут применять три очереди ограничений электроэнергии.

Более того, с 16:00 до 22:00 облэнерго должны привлечь четыре очереди отключений одновременно.

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Незадолго до этого Минэнерго Украины сообщило об усложнении ситуации в энергетической системе. Все из-за массированных атак России, ежедневных повреждений сетей, ремонтных работ и жаркой погоды. Также есть нарушения в работе одного из энергообъектов, что привело к аварийным отключениям.