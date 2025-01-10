Таким предположением с 24 Каналом поделился генерал-лейтенант США в отставке Бен Ходжес, подчеркнув, что сейчас этого не произойдет. Путин будет продолжать войну, потому что ему плевать на потери, но уже в конце 2025 года может столкнуться с серьезными проблемами.

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Как Путин одним своим действием может закончить войну

Генерал-лейтенант в отставке считает, что диктатор Владимир Путин будет воевать до тех пор, пока не поймет, что не сможет победить. Вероятно, он все еще думает, что администрация Трампа в какой-то момент пойдет на договоренность, но не такую, которую хотят украинцы.

Пока он не поймет, что такого не будет, думаю, он будет продолжать войну, потому что потери на поле боя для него ничего не значат,

– подчеркнул он.

Если экономика России продолжит падать, то с середины или ближе к концу 2025 года Путин начнет чувствовать давление изнутри, о котором ему до сих пор не приходилось волноваться.

"Война закончится хоть завтра, если Путин скажет, мол, "я больше не могу этого терпеть. Я не могу победить. Мы слишком много потеряли. Экономика в ужасном состоянии. Моему народу это надоело, и мы уходим отсюда". Он не собирается этого делать, конечно. Но война может закончиться в тот день, когда Путин скажет: "Хорошо, все закончится", – объяснил Бен Ходжес.

Диктатор может изменить нарративы и начать выходить из оккупированных территорий, но сейчас этого не произойдет. Война – это испытание воли и логистики. Обе стороны продолжают боевые действия, пока одна из них не скажет "хватит".

К слову, президент Владимир Зеленский заявил, что если Путину отдать территории, это может привести к российской агрессии в Европе. По его словам, Украина не может юридически признать оккупацию своих территорий.