Таким припущенням з 24 Каналом поділився генерал-лейтенант США у відставці Бен Годжес, наголосивши, що зараз цього не станеться. Путін продовжуватиме війну, бо йому начхати на втрати, але вже наприкінці 2025 року може зіткнутися із серйозними проблемами.

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Як Путін однією своєю дією може закінчити війну

Генерал-лейтенант у відставці вважає, що диктатор Владімір Путін воюватиме доти, допоки не зрозуміє, що не зможе перемогти. Імовірно, він все ще думає, що адміністрація Трампа в якийсь момент піде на домовленість, але не таку, яку хочуть українці.

Поки він не зрозуміє, що такого не буде, думаю, він продовжуватиме війну, бо втрати на полі бою для нього нічого не означають,

– наголосив він.

Якщо економіка Росія продовжить падати, то з середини або ближче до кінця 2025 року Путін почне відчувати тиск зсередини, про який йому досі не доводилося хвилюватися.

"Війна закінчиться хоч завтра, якщо Путін скаже, мовляв, "я більше не можу цього терпіти. Я не можу перемогти. Ми занадто багато втратили. Економіка в жахливому стані. Моєму народу це набридло, і ми йдемо звідси". Він не збирається цього робити, звичайно. Але війна може закінчитися в той день, коли Путін скаже: "Добре, все закінчиться", – пояснив Бен Годжес.

Диктатор може змінити наративи і почати виходити з окупованих територій, але зараз цього не відбудеться. Війна – це випробування волі та логістики. Обидві сторони продовжують бойові дії, поки одна з них не скаже "досить".

До слова, президент Володимир Зеленський заявив, що якщо Путіну віддати території, це може призвести до російської агресії в Європі. За його словами, Україна не може юридично визнати окупацію своїх територій.