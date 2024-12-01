Об этом 24 Каналу рассказал командир отделения батальона беспилотных систем Третьей штурмовой бригады Семен "Барбер" Семкив, отметив, что военные подходят к работе с юмором и всегда выполняют приказы командования. Все они являются простыми людьми, которые имеют семьи, по которым скучают, однако защита родной земли является приоритетом.

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Как быть военным 3 ОШБр

Командир отделения батальона рассказал, что в составе 3 ОШБр воюют смелые и одновременно веселые военные. Они всегда выполняют боевые задачи с юмором, несмотря на то, что бригада имела и сложные военные кампании. Говорится о Бахмутской и Авдеевской.

Однако духом никогда никто не падал. Всегда хотели показать результат. По моему мнению, это такой элемент доброй воли, людей доброй воли, то есть добровольцев, которые понимают, за чем они пришли,

– заметил "Барбер" Семкив.

Несмотря на то, что в составе бригады есть люди, которые когда-то были мясниками, барберами, автомеханиками, которые думали, что война быстро закончится, результативность работы бригады есть. По словам командира отделения батальона, это заслуга солдат, сержантов и командиров, которые воюют.

Ребята, которые являются командирами, много где из тяжелых ситуаций выруливали на низовом уровне, принимая, как потом оказалось, правильные решения. Не знаю, на что это может влиять, инстинкт, опыт, возможно, просто дух. Однако оно есть и мы такие есть, мы разные,

– отметил "Барбер" Семкив.

В составе 3 ОШБр воюют люди разных профессий, регионов и социальных статусов. Именно война их всех объединила и теперь они делают одно дело.

Командир отделения батальона добавил, что большинство бойцов бригады понимают, куда и для чего они пришли. Есть и те люди, которые попали на войну через мобилизацию, они тоже со временем набираются опыта и понимают важность, почему они воюют.

Мы здесь собрались не потому, что нам больше нечего делать дома. Мы все хотим домой, у нас есть семьи, семьи, мы скучаем. Однако у нас есть определенная приоритетность, которая заставляет нас двигаться активнее. Ты не просто сидишь себе на войне. Есть возможность где-то штурмовать позицию, забрать. Возьмем, чего нет, это же наша земля,

– подчеркнул он.