Про це 24 Каналу розповів командир відділення батальйону безпілотних систем Третьої штурмової бригади Семен "Барбер" Семків, зауваживши, що військові підходять до роботи з гумором та завжди виконують накази командування. Усі вони є простими людьми, які мають родини, за якими сумують, однак захист рідної землі є пріоритетом.

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Як бути військовим 3 ОШБр

Командир відділення батальйону розповів, що в складі 3 ОШБр воюють сміливі та водночас веселі військові. Вони завжди виконують бойові завдання з гумором, попри те, що бригада мала і складні військові кампанії. Мовиться про Бахмутську та Авдіївську.

Однак духом ніколи ніхто не падав. Завжди хотіли показати результат. На мою думку, це такий елемент доброї волі, людей доброї волі, тобто добровольців, які розуміють, за чим вони прийшли,

– зауважив "Барбер" Семків.

Попри те, що в складі бригади є люди, які колись були м'ясниками, барберами, автомеханіками, які думали, що війна швидко закінчиться, результативність роботи бригади є. За словами командира відділення батальйону, це заслуга солдатів, сержантів та командирів, які воюють.

Хлопці, які є командирами, багато де з важких ситуацій вирулювали на низовому рівні, приймаючи, як потім виявилось, правильні рішення. Не знаю, на що це може впливати, інстинкт, досвід, можливо, просто дух. Однак воно є і ми такі є, ми є різні,

– зазначив "Барбер" Семків.

В складі 3 ОШБр воюють люди різних професій, регіонів та соціальних статусів. Саме війна їх усіх об'єднала і тепер вони роблять одну справу.

Командир відділення батальйонудодав, що більшість бійців бригади розуміють, куди і для чого вони прийшли. Є й ті люди, які попали на війну через мобілізацію, вони теж з часом набираються досвіду та розуміють важливість, чому вони воюють.

Ми тут зібралися не тому, що нам більше немає чого робити вдома. Ми всі хочемо додому, у нас є сім'ї, родини, ми сумуємо. Однак у нас є певна пріоритетність, яка змушує нас рухатися активніше. Ти не просто сидиш собі на війні. Є можливість десь штурмувати позицію, забрати. Візьмемо, чого ні, це ж наша земля,

– наголосив він.