В Сухопутных войсках объяснили, как дальше будет происходить мобилизация в Украине

Сейчас мобилизационных волн в Украине как таковых нет. В Сухопутных войсках ВСУ рассказали, когда и как это может произойти снова.

Мобилизация зависит от потребностей на фронте. Но, по словам начальника управления персонала штаба командования Сухопутных войск, она продолжается всегда.

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Когда и при каких условиях произойдет новая волна мобилизации

Мобилизация происходит тогда, когда в рядах ВСУ есть потери – погибшие или раненые. Их следует заменить, чтобы пострадавшие военные смогли лечиться и восстанавливаться.

Также мобилизуют тогда, когда нужно сменить солдат, несколько месяцев находившихся на передовой.

Мобилизация напрямую зависит от потребностей в доукомплектовании воинских частей, Даже если ситуация на фронтах будет усложняться, все задачи по мобилизации будут выполнены,

– говорит Роман Горбач.

Секретарь Комитета по вопросам нацбезопасности и обороны объясняет, что точно говорить о ходе войны в будущем и новой мобилизации сложно. Информации об этом пока нет.

Пока есть военное положение, все люди, которых призвали, будут служить и дальше. Это опытные бойцы, и будет неправильно на их место набирать тех, у кого опыта нет. Относительно отдыха – предусмотрен вывод подразделений первой линии, отведение их на реабилитацию и восстановление,

– Роман Костенко.

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