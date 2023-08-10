Алексей Резников отметил, что бронемашины помогут защитить наших военных во время боевых задач. Следует отметить, что Канада объявила о передаче Украине 200 машин еще в январе 2023 года.
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Резников показал новые бронемашины Senator
Добро пожаловать в Украину, Senators Rochelle. Эти бронемашины помогут защитить наших военных во время боевых задач и спасут тысячи жизней. Ведь именно люди побеждают в войне. Я рад, что у нас с канадскими партнерами одинаковые взгляды на поле боя,
– отметил Резников.
Также министр обороны Украины выразил благодарность за технику:
- канадскому министру национальной обороны Анити Ананд;
- министру по чрезвычайным ситуациям Биллу Блэру;
- всему народу Канады.
"И это чувство было, когда ты можешь немного нажать и подпрыгнуть даже на трамплине, и оно нормально держит дорогу, рулится", – объяснил глава Минобороны Украины.
Как действуют бронемашины Senator: смотрите видео
Что известно о машинах Senator
- Бронемашины Senator являются легкими и маневровыми канадскими бронеавтомобилями производства компании Roshel. Они могут перевозить личный состав, оборудование, осуществлять медицинскую эвакуацию.
- Бронированные стальной кузов и стекло машины способны выдерживать выстрелы из оружия 50 калибра. Кузов машины – взрывозащищенный и может выдержать подрыв гранаты или мины.
- Более того, машина защищена от оружия массового поражения. Ведь может генерировать чистый воздух внутри кабины, фильтруя химические, биологические и радиоактивные вещества.