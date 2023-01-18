Об этом 24 Каналу сказал руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко. По его словам, поставки Западом бронетехники направлены на то, чтобы Украина имела преимущество над противником в количестве современных средств, позволяющих быстро перемещать личный состав.
Кстати говоря Западная бронетехника будет способствовать третьей блестящей операции ВСУ, – военный эксперт
Какое основное предназначение бронемашины Senator
Руководитель Центра военно-правовых исследований отметил, что бронемашины Senator подобны по типу к американскими Stryker. Фактически это бронетранспортеры, которые предусматриваются, прежде всего, для быстрого и безопасного перемещения личного состава.
Конечно, они предназначены для огневой поддержки. То есть это бронеавтомобиль, который может быть оснащен крупнокалиберным пулеметом для уничтожения целей,
– заявил Мусиенко.
По его словам, бронемашины Senator подходят как для транспортировки десанта, так и для перемещения других подразделений пехотинцев, спецназовцев.
На что способны бронемашины Senator
Он подчеркнул, что в целом спектр использования таких авто достаточно широк. К тому же не исключено, что сама навесная турель может быть оборудована другими типами оружия, возможно и гранатометами, которые будут также поражать другие цели.
Вообще, помощь Украине, которая поступает в бронетехнике, поставляется не столько просто с прицелом для того, чтобы отбивать атаки врага и готовиться к контрнаступлению, а с прицелом на то, что это должна быть достаточно активная маневровая оборона и такое же контрнаступление,
– сказал Мусиенко.
То есть, подчеркнул он, говорится о том, чтобы иметь возможности для маневра, преобладать над противником в количестве современных средств, позволяющих быстро перемещать личный состав.
Поставки Украине бронетехники: основное
- Для борьбы с российской агрессией украинским защитникам нужно тяжелое оружие. Ранее Запад не решался поставлять его из-за предосторожности, что это спровоцирует Кремль. Однако, как заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, вскоре партнеры увеличат поставки тяжелого оружия для Киева.
- Украина уже вскоре получит американские броневики Bradley. Это подтвердил уже сам президент США Джо Байден. БМП предназначены для транспортировки подразделений мотопехоты на поле боя, ведения боя с машины и огневой поддержки.
- Президент Франции Эммануэль Макрон пообещал предоставить Украине легкие танки AMX-10 RC и бронетранспортеры ACMAT Bastion. Это существенно поможет украинской армии в борьбе с агрессором.