Об этом 24 Каналу сказал руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко. По его словам, поставки Западом бронетехники направлены на то, чтобы Украина имела преимущество над противником в количестве современных средств, позволяющих быстро перемещать личный состав.

Кстати говоря Западная бронетехника будет способствовать третьей блестящей операции ВСУ, – военный эксперт

Какое основное предназначение бронемашины Senator

Руководитель Центра военно-правовых исследований отметил, что бронемашины Senator подобны по типу к американскими Stryker. Фактически это бронетранспортеры, которые предусматриваются, прежде всего, для быстрого и безопасного перемещения личного состава.

Конечно, они предназначены для огневой поддержки. То есть это бронеавтомобиль, который может быть оснащен крупнокалиберным пулеметом для уничтожения целей,

– заявил Мусиенко.

По его словам, бронемашины Senator подходят как для транспортировки десанта, так и для перемещения других подразделений пехотинцев, спецназовцев.

На что способны бронемашины Senator

Он подчеркнул, что в целом спектр использования таких авто достаточно широк. К тому же не исключено, что сама навесная турель может быть оборудована другими типами оружия, возможно и гранатометами, которые будут также поражать другие цели.

Вообще, помощь Украине, которая поступает в бронетехнике, поставляется не столько просто с прицелом для того, чтобы отбивать атаки врага и готовиться к контрнаступлению, а с прицелом на то, что это должна быть достаточно активная маневровая оборона и такое же контрнаступление,

– сказал Мусиенко.

То есть, подчеркнул он, говорится о том, чтобы иметь возможности для маневра, преобладать над противником в количестве современных средств, позволяющих быстро перемещать личный состав.

Поставки Украине бронетехники: основное