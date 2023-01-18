Про це 24 Каналу сказав керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко. За його словами, постачання Заходом бронетехніки спрямовані на те, щоб Україна мала перевагу над противником у кількості сучасних засобів, які даватимуть можливість швидко переміщувати особовий склад.

До речі Західна бронетехніка сприятиме третій блискучій операції ЗСУ, – військовий експерт

Яке основне призначення бронемашини Senator

Керівник Центру військово-правових досліджень зазначив, що бронемашини Senator подібні за типом до американських Stryker. Фактично це бронетранспортери, які призначаються насамперед для швидкого та безпечного переміщення особового складу.

Звичайно, що вони передбачені для вогневої підтримки. Тобто це бронеавтомобіль, який може бути оснащений великокаліберним кулеметом для знищення цілей,

– заявив Мусієнко.

За його словами, бронемашини Senator підходять як для транспортування десанту, так і для переміщення інших підрозділів піхотинців, спецпризначенців.

На що здатні бронемашини Senator

Він наголосив, що загалом спектр використання таких авто доволі широкий. До того ж не виключено, що сама навісна турель може бути обладнана іншими типами зброї, можливо і гранатометами, які даватимуть можливість також уражати інші цілі.

Взагалі допомога Україні, яка надходить у бронетехніці, постачається не стільки просто з прицілом для того, щоб відбивати атаки ворога й готуватися до контрнаступу, а з прицілом на те, що це має бути досить таки активна маневрова оборона й такий же контрнаступ,

– сказав Мусієнко.

Тобто, наголосив він, мовиться про те, щоб мати можливості для маневру, переважати над противником у кількості сучасних засобів, які даватимуть можливість швидко переміщувати особовий склад.

Постачання Україні бронетехніки: основне