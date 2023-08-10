Олексій Резніков зазначив, що бронемашини допоможуть захистити наших військових під час бойових завдань. Варто зазначити, що Канада оголосила про передачу Україні 200 машин ще у січні 2023 року.
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Резніков показав нові бронемашини Senator
Ласкаво просимо до України, Senators Rochelle. Ці бронемашини допоможуть захистити наших військових під час бойових завдань і врятують тисячі життів. Адже саме люди перемагають у війні. Я радий, що у нас з канадськими партнерами однакові погляди на поле бою,
– зазначив Резніков.
Також міністр оборони України висловив подяку за техніку:
- канадському міністру національної оборони Аніті Ананд;
- міністру з надзвичайних ситуацій Біллу Блеру;
- всьому народу Канади.
"І це відчуття було, коли ти можеш трохи натиснути та підскочити навіть на трампліні, і воно нормально тримає дорогу, рулиться", – пояснив глава Міноборони України.
Як діють бронемашини Senator: дивіться відео
Що відомо про машини Senator
- Бронемашини Senator є легкими та маневровими канадськими бронеавтомобілями виробництва компанії Roshel. Вони можуть перевозити особовий склад, обладнання, здійснювати медичну евакуацію.
- Броньовані сталевий кузов та скло машини здатні витримувати постріли зі зброї 50 калібру. Кузов машини – вибухозахищений та може витримати підрив гранати або міни.
- Ба більше, машина захищена від зброї масового ураження. Адже може генерувати чисте повітря всередині кабіни, відфільтровуючи хімічні, біологічні та радіоактивні речовини.