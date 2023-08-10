Олексій Резніков зазначив, що бронемашини допоможуть захистити наших військових під час бойових завдань. Варто зазначити, що Канада оголосила про передачу Україні 200 машин ще у січні 2023 року.

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Резніков показав нові бронемашини Senator

Ласкаво просимо до України, Senators Rochelle. Ці бронемашини допоможуть захистити наших військових під час бойових завдань і врятують тисячі життів. Адже саме люди перемагають у війні. Я радий, що у нас з канадськими партнерами однакові погляди на поле бою,

– зазначив Резніков.

Також міністр оборони України висловив подяку за техніку:

канадському міністру національної оборони Аніті Ананд;

міністру з надзвичайних ситуацій Біллу Блеру;

всьому народу Канади.

"І це відчуття було, коли ти можеш трохи натиснути та підскочити навіть на трампліні, і воно нормально тримає дорогу, рулиться", – пояснив глава Міноборони України.

Як діють бронемашини Senator: дивіться відео

Зверніть увагу! Канада оголосила про передачу Україні 200 машин Senator ще у січні 2023 року. Наразі відомо, що 8 машин Україна отримала у травні 2023 року.

Що відомо про машини Senator